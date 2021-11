Imago / Action Pictures

Fahrkarten-Kontrolle und -Verkauf nehmen Schaffner schon immer vor. Doch nun sollen auch noch die 3G-Regeln kontrolliert werden.

Fahrgäste in Fern- und Regionalzügen sowie in Bussen und Straßenbahnen müssen im Kampf gegen das Coronavirus vom Mittwoch an geimpft, genesen oder getestet sein. Die Deutsche Bahn kündigt entsprechende Kontrollen der sogenannten 3G-Regel an. Dies