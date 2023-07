Corendon

Damit es schneller geht: Corendon führt an drei Flughäfen in Deutschland einen Vorabend-Check-in ein.

Der Ferienflieger Corendon Airlines bietet nun an drei Flughäfen in Deutschland einen Check-in am Vorabend an – gegen Gebühr. Das soll die Abläufe für die Gäste am Reisetag optimieren und die Wartezeiten verkürzen.

Den Service bietet die Airline – passend zum Ferienstart – an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hannover an, allerdin