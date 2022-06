Airport Genf

Qatar Airways startet und landet in Zukunft häufiger in Berlin.

Das Reisegeschäft zieht wieder kräftig an. Das zeigt sich auch bei Qatar Airways. So stockt Katars National-Carrier die Zahl seiner Flüge in Berlin auf. Und das gleich zwei Mal: einmal im August und dann erneut im September. Ab 12. August steigt die Zahl de