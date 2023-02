Imago/serienlicht

Blick in die Röhre – am Freitag wird es an Deutschlands größtem Airport wegen des Verdi-Warnstreiks vermutlich zu keinerlei nennenswertem Flugverkehr mehr kommen.

Nach der Warnstreik-Ankündigung für Freitag rät der Frankfurter Flughafen den Passagieren dringend davon ab, an jenem Tag am Airport zu erscheinen.

Es werde nicht möglich sein, in Frankfurt ein Flugzeug zu erreichen, teilt die Betreibergesellschaft Fraport mit. Auch Umsteigeverkehre seien vor