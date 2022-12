Imago/Jörg Halisch

Der Wintereinbruch und die damit verbundene Eisglätte macht dem Frankfurter Flughafen am Montagmorgen zu schaffen. Der Betrieb kann nicht im geplanten Tempo ablaufen. Schon mehr als 170 Flüge sind gestrichen worden.

Glatteis bringt am heutigen Montagmorgen auch die Abläufe an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt aus dem Takt.