Finnair

In Turbulenzen: Die Sperrung des russischen Luftraumes in Folge des Ukraine-Krieges macht Finnair zu schaffen.

Die finnische Fluggesellschaft Finnair will und muss kräftig sparen. Grund sind die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine für das eigene Unternehmen. Wo die Airline sparen will. Die in Vantaa bei Helsinki ansässige Airline will ihr