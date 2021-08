Um 70 Prozent sind die Buchungszahlen bei Flixbus infolge des Ausstands bei der Deutschen Bahn in die Höhe geschnellt.

Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn bringt für andere Verkehrsmittel eine erhöhte Nachfrage.

Wegen des Passagierandrangs setzt die Lufthansa bis einschließlich Freitag größere Jets auf ihren innerdeutschen Flügen ein, wie eine Sprecherin berichtet. Auf den 70 bis 80 Flügen pro Tag seien nun verstärkt auch Airbus 321 unterwegs, mit bis zu 215 Sitzen der größte Typ in der Mittelstreckenflotte des Herstellers. Es seien aber keine zusätzlichen Flugzeuge reaktiviert worden.Der Fernbus-Anbieterverzeichnet im Vergleich zur Vorwoche eine um etwa 70 Prozent höhere Nachfrage. Auch die Fernzüge der Markewürden um 30 Prozent mehr gebucht als in der vergangenen Woche. Laut der Flixbus-Leitstelle hat sich der Streik am Mittwochvormittag auf den Straßen noch kaum bemerkbar gemacht. Busse und Bahnen seien planmäßig und pünktlich unterwegs.Bei einer erhöhten Nachfrage steigen auch die Preise für die Einzeltickets. Flixbus und Lufthansa arbeiten mit automatisierten Buchungssystemen, die automatisch niedrigere und billigere Buchungsklassen schließen, wenn die Sitze knapp werden.Die GDL bestreikt seit dem frühen Mittwochmorgen den Personenverkehr und bereits seit Dienstagabend den Güterverkehr der Deutschen Bahn. Der Ausstand soll am frühen Freitagmorgen enden. Die Gewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.