Imago / AAP

Der Staatsanwalt Anthony Williamson (rechts) vor dem ACT Magistrates Court in Canberra. Angeklagt ist ein 63-Jähriger, der mit drei Schusswaffen am Sonntag im Canberra Airport um sich geschossen hatte.

Nach den Schüssen am Flughafen von Canberra soll der mutmaßliche Täter an diesem Montag vor einem Gericht in der australischen Hauptstadt erscheinen. Dem 63-Jährigen aus dem Bundesstaat New South Wales werden drei Schusswaffendelikte zur Last gelegt,