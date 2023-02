Pixabay

Lediglich 20 Jets konnte Airbus im Januar 2023 an Kunden übergeben.

Der weltgrößte Flugzeug-Hersteller Airbus hat 2023 bei der Auslieferung neuer Jets noch langsamer begonnen als ein Jahr zuvor.

Der weltgrößte Flugzeug-Hersteller Airbus hat 2023 bei der Auslieferung neuer Jets noch langsamer begonnen als ein Jahr zuvor. Im Januar übergab der Dax-Konzern 20 Verkehrsflugzeuge an Kunden, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Das waren zehn w