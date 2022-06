Imago / Kevin Hackert

In Hamburg-Finkenwerder läuft die Produktion auf Hochtour. Hier wird gerade ein Airbus 321, der für Korean Air gebaut wird, von einer zur nächsten Werkshalle gezogen.

Der weltgrößte Flugzeugproduzent hat im Mai 47 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Seit Jahresanfang seien 237 Flugzeuge an die Kunden gegangen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. Damit hat der Hersteller erst knapp ein Drittel sein