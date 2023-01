Vor dem Absturz eines Passagierflugzeugs am Sonntag in Nepal mit 72 Menschen an Bord ist nach Behörden-Angaben ein Flughafensystem zur Unterstützung bei Landeanflügen nicht eingeschaltet gewesen.

