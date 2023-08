iStockphoto

Die Umstände entscheiden über den Entschädigungsanspruch.

In Europa kommt es regelmäßig zu Streiks beim Flug- oder Bahnverkehr und in anderen Bereichen. Was steht Reisenden dann zu? Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz liefert detaillierte Antworten darauf.

Piloten von Ryanair hatten für den 29. und 30. Juli Streiks am Flughafen Charleroi in Belgien angekündigt. Wie in anderen Fällen, stell