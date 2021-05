Die hartnäckigen Probleme mit der Elektrik des Krisenjets 737 Max bremsen die Auslieferungen von Boeing, besonders stark im vergangenen Monat.

Der Airbus-Rivale konnte im Kalendermonat April insgesamt lediglich 17 Flugzeuge an Kunden übergeben. Im März waren es immerhin 29 gewesen. Dafür fiel immerhin die Auftragsstatistik weiterhin positiv aus.Wegen möglicher Mängel am Stromversorgungssystem konnte Boeings bestverkauftes Modell 737 Max jüngst nicht ausgeliefert werden. Die Baureihe war nach zwei Abstürzen mit 346 Toten 20 Monate mit Flugverboten belegt und erst im November 2020 wieder zugelassen worden. Als Grund für die Unglücke galt eine defekte Steuerungs-Software. Die aktuellen Probleme stehen laut Boeing nicht im Zusammenhang damit.Besser als bei den Auslieferungen sah es im April bei den Aufträgen aus. Boeing sammelte Bestellungen für 25 Flugzeuge ein, dem standen 17 Stornierungen gegenüber. Damit verbuchte der Konzern bereits den dritten Monat in Folge ein positives Nettoergebnis. Mit unterm Strich 26 Bestellungen und 45 ausgelieferten Verkehrsflugzeugen schnitt Konkurrentim vergangenen Monat aber deutlich besser ab.