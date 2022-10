Imago/NurPhoto

Bei Airbus in Toulouse herrscht einmal mehr Hochbetrieb. Im Vordergrund hebt gerade ein moderner A-350-900 ab, der mit Ökotreibstoff unterwegs ist.

Der weltgrößte Flugzeug-Hersteller Airbus hat seine Auslieferungen im September wieder gesteigert. Im abgelaufenen Monat wurden 55 Verkehrsjets an Kunden übergeben, wie der Dax-Konzern am Montagabend in Toulouse mitteilte. Das waren 16 mehr als im August.