Condor-Chef Ralf Teckentrup führt stolz durch den ersten Airbus 330 Neo, den die Airline in dieser Woche von Airbus bekommen hat. Am kommenden Dienstag soll der Jet erstmals mit Passagieren nach Mauritius fliegen. Dann wird Teckentrup aber nicht an Bord sein.

Condor hat am Donnerstag ihren ersten von 18 bestellten nagelneuen Langstreckenjets vom Typ Airbus 330 Neo am Flughafen Frankfurt präsentiert. CEO Ralf Teckentrup persönlich führte durch die Maschine – und kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus.

