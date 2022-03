Imago / Future Image

Zu Ostern zieht der touristische Flugverkehr an Deutschlands Flughäfen wieder an.

Die Nachfrage nach Flugreisen zieht stark an, berichtet der BDL. Der Luftfahrt-Verband unterlegt diese These mit Zahlen über das Sitzplatzangebot zum am Sonntag beginnenden Sommerflugplan. "Wir sind auf dem Weg zu einem Flugbetrieb, wie wir ihn aus der Zeit vor der P