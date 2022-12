Pixabay

In den Flugzeugkabinen dürfte der Geräuschpegel bald steigen.

Die EU-Kommission kündigt an, dass ab Ende Juni 2023 die 5G-Technik in Flugzeugen zum Einsatz kommt. Die Folge: Passagiere dürfen an Bord mit ihren Mobiltelefonen telefonieren.

