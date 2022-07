Imago / NurPhoto

Flughafen Düsseldorf: Vor allem zum Ferienstart mussten die Reisenden viel Geduld mitbringen.

Um das Chaos an manchem großen Flughafen im Land in den Griff zu bekommen, wurde lange gerungen, um schnell 2000 Aushilfsarbeiter in der Türkei rekrutieren zu dürfen. Nun hat die Bundesregierung zugestimmt – und plötzlich werden nur die Hälfte