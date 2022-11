Die S-Bahn zwischen München und Flughafen soll störungsfreier und häufiger fahren.

Der Flughafen München fordert sie schon lange: eine bessere Bahnanbindung des Flughafens an City und Umland. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit. Der Freistaat Bayern und die Deutsche Bahn (DB) unterzeichnen einen Realisierungs- und Finanzierungsvertrag.

Darin geht es um ein 125-Mio.-Euro-Projekt zur besseren Flughafen-Anbindung. Der Bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter und der DB-Konzernbevollmächtigte für den Freistaat Klaus Dieter Josel haben die Weichen für den Bau des Gesamtprojektes "Überwerfungsbauwerk Flughafen München West" gestellt.Das Projekt mit dem sperrigen Namen soll dazu beitragen, dass die Zugfahrten der S-Bahnen S1 und S8 auf den beiden dort zusammenlaufenden Strecken künftig ohne gegenseitige Behinderung möglich werden. So soll die Betriebsqualität weiter gesteigert und zusätzliche Mobilitätsangebote vom und zum Flughafen ermöglicht werden. Heißt: Die schon lange geforderte Schnell-S-Bahn zwischen City und Airport könnte dadurch Realität werden.DB-Mann Josel erläutert: "Mit dem neuen Überwerfungsbauwerk werden die S-Bahn-Züge der S8 und S1 unabhängig und ohne rote Signale rollen und damit einfacher und schneller in den Flughafenbahnhof hinein und auch wieder herausfahren können. Wir schaffen damit die Voraussetzung für mehr und zuverlässigere Zugverbindungen zum Flughafen München – und stärken so den grünen Verkehrsträger Schiene als wichtigen Beitrag für noch mehr Klimaschutz."Das Projekt ist mit gut 125 Mio. Euro budgetiert, die sich Bund, Freistaat und Deutsche Bahn teilen. Bayern ist mit 44 Mio. Euro beteiligt. Der Finanzierungsantrag beim Bund wurde kürzlich gestellt. Große Hoffnung ist, bereits im Herbst 2023 mit dem Bau beginnen zu können.Unter anderem Lufthansa, Großkunde am Flughafen in München, wünscht sich eine bessere Bahn-Anbindung des Flughafens an die Innenstadt sowie an das Umland und das angrenzende Ausland. Bis das so weit ist, könnten allerdings noch viele Jahre ins Land ziehen. In einem ersten Schritt soll eine Express-S-Bahn die Reisezeit zwischen Airport und City verkürzen. Aber auch das ist kein Projekt, das sich von heute auf morgen realisieren lässt.