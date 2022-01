Dortmund Airport/Jan Heinze

Schlange stehen muss nicht sein: Für eilige Fluggäste gibt es am Airport Dortmund nun eine weitere Fast Lane.

Wer es am Flughafen Dortmund besonders eilig hat, kann in Zukunft eine weitere Fast Lane nutzen. Tickets dafür, lassen sich ausschließlich online buchen. Anbieter des neuen Services am Dortmunder Flughafen ist der britische Dienstleistungspartner Parkvia, der w