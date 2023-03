Pixabay

Airbus-Maschinen sind normalerweise sehr gefragt.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat nach einem schwachen Jahresstart im Februar etwas mehr Flugzeuge ausgeliefert.

Im Februar übergab der Dax-Konzern 46 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Das waren drei weniger al