Hamburg Airport/Michael Penner

Der Hamburg Airport nimmt nach einer Blockade-Aktion den Flugbetrieb wieder auf.

Die Flugbahnen am Hamburg Airport und am Düsseldorf Airport sind wieder frei. Der Flugbetrieb am Hamburg Airport konnte wieder aufgenommen werden. Der Frankfurter Airport befürchtet für den 22. Juli eine neue Blockade-Aktion.

Der Flugbetrieb am Hamburg Airport konnte um 9.50 Uhr wieder aufgenommen werden. Die zentrale Sicherheitskontrolle sowie die Check-in-Schalter in den