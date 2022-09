Imago / HMB-Media

Flughafen Frankfurt: Am Freitag werden dort sehr viele Flugstreichungen angezeigt werden.

Aufgrund des Streiks der Piloten kommt es bei Lufthansa zu mehr als 800 Flugstreichungen – nicht nur am Freitag. Auch Donnerstagabend sowie am Wochenende werden Reisende betroffen sein. Der Kranich bietet Umbuchungen an. Dieses Mal ist es nicht die Lufthansa selbst