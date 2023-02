Imago/Bernd Friedel

Ende Januar hatte Verdi bereits am BER zum Warnstreik aufgerufen. Kurz darauf einigte sich der Flughafen-Betreiber mit seinen Mitarbeitenden.

Es war eine Frage der Zeit. Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes greift die Gewerkschaft Verdi zu einer ihrer schärfsten Waffen. Und will am Freitag ganztägig sieben Airports lahmlegen. Denn auch an den Flughäfen arbeiten öffentlich Bedienstete.

Zehntausende Flugpassagiere müssen sich am Freitag in Deutschland auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte in der Nacht zu Mittwoch an, dann die Airports in Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und S