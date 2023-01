Birgir-Steinar-Birgisson

Mit solchen Airbus 321 wagt sich der isländische Billigflieger Play auch über den Atlantik nach Nordamerika.

Play wächst weiter: Nach Hamburg nimmt die isländische Fluggesellschaft noch einen weiteren deutschen Flughafen ins Angebot auf. In Kürze können Passagiere ab Düsseldorf nach Island und in die USA abheben.

Play wächst weiter: Nach Hamburg nimmt die isländische Fluggesellschaft noch einen weiteren deutschen Flughafen ins Angebot auf. In Kürze können Passagiere ab Düsseldorf nach Island und in die USA abheben. Bei Play ist die Expansion in vollem Gang