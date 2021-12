Udo Kroener / Lufthansa

Die Start- und Landeentgelte am Flughafen Frankfurt steigen im kommenden Jahr.

Die Airlines am Airport müssen künftig höhere Gebühren zahlen. Betreiber Fraport hat eine entsprechende Erhöhung der Entgelte beschlossen. Das Land Hessen hat die neue Gebührenordnung genehmigt. Am größten deutschen Flughafen in Fr