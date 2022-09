Imago / NurPhoto

Die Maskenpflicht im Flieger soll fallen – auch in Deutschland.

Es kommt offenbar zu Änderungen bei den bislang bekannt gewordenen neuen Corona-Regeln für den Herbst. Und die haben Folgen für Flugreisende: Wie bereits in anderen Ländern Usus soll auch in Deutschland die Maskenpflicht in Flugzeugen fallen. Die Coron