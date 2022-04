Finnair

Zwei ultramoderne Airbus 350 von Finnair werden in der Hochsaison für Eurowings Discover fliegen.

LH-Ferienflieger Eurowings Discover leiht sich zwei Airbus 350 von Finnair, um das im Sommer angedachte Flugprogramm absolvieren zu können. Dafür mietet die Lufthansa-Tochter zwei A350 im Wet-Lease-Betrieb, also inklusive Crews, per Mitte Mai an von Finnair. Die