Das 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen im Regionalverkehr kann kommen – sobald die Finanzierung steht.

Für Millionen Fahrgäste kommt ein bundesweites 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen Anfang 2023 in Sicht. Darauf verständigten sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern am Donnerstag in Bremerhaven. Doch die Finanzierung ist noch offen.

