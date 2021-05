Unter leicht verändertem Namen will das bisher als Blablabus operierende Fernbusnternehmen ab dem 10. Juni wieder Fahrten anbieten. Der Online-Ticketverkauf soll bereits ab diesem Donnerstag wieder möglich sein, teilte das Unternehmen mit.

Blablabus

Der Markenname werde vonin Blablacarbus geändert. "Damit liegt der Fokus künftig noch stärker auf unserem multimodalen Mobilitätsangebot – gebündelt in einer App", hieß es.

Die Marke gehört zum französischen Unternehmen Comuto, das in Deutschland vor allem für die Mitfahr-App Blablacar bekannt ist. Über die Plattform können sich die Kunden zu Mitfahrgelegenheiten im Auto zusammenschließen. Vor rund zwei Jahren stieg Blablacar auch in den deutschen Fernbusmarkt ein, der nach wie vor vom Unternehmen Flixbus dominiert wird.

Neustart im Juni geplant

Aufgrund der Corona-Krise musste Blablacarbus Ende Oktober bereits zum zweiten Mal alle Fahrten einstellen. Nun soll es im Juni wieder losgehen."In den letzten Wochen konnten wir bereits einen starken Anstieg der Mitfahraktivität auf Blablacar festellen. Einen ähnlichen Trend erwarten wir auch für das Fernbusangebot", teilte Blablacarbus weiter mit. Konkurrent Flixbus hatte bereits Ende März den Betrieb wieder aufgenommen.

Unter dem neuen Markennamen will das französische Unternehmen sein Fernbusnetzwerk weiter ausbauen. Details wurden zunächst nicht bekannt. Geplant sei, die Größe des Busnetzwerkes in Europa in den kommenden 18 Monaten zu verdoppeln.