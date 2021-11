IMAGO / Joko

Erst in den Herbstferien hatte es Chaos am Flughafen BER gegeben.

Ein Feueralarm ausgerechnet am reisestarken Freitag hat ein Chaos am Hauptstadtflughafen BER ausgelöst. Zahlreiche Passagiere mussten ein zweites Mal durch die Sicherheitskontrolle. Abflüge verzögerten sich teils um mehrere Stunden. Am Mittag hatte ein Bran