Islands Flugnavigationsdienstleister Isavia hat Reisende davor gewarnt, dass Flüge von, nach und innerhalb Islands am Samstag, den 31. Dezember 2022 und am Sonntag, den 1. Januar 2023 aufgrund extrem kalter Wetterbedingungen unterbrochen werden könnten.

Islands Flugnavigationsdienstleister Isavia hat Reisende davor gewarnt, dass Flüge von, nach und innerhalb Islands am Samstag, den 31. Dezember 2022 und am Sonntag, den 1. Januar 2023 aufgrund extrem kalter Wetterbedingungen unterbrochen werden könnten. In einer