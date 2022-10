Imago/mix1

British Airways droht am Londoner Flughafen Heathrow weiteres Ungemach. Das Airport-Management deutet bereits an, das an verkehrsstarken Tagen rund um Weihnachten die Kapazität wieder limitiert werden könnte.

Der größte britische Flughafen schließt eine erneute Obergrenze für Flugreisende nicht aus. Die seit Monaten geltende Höchstzahl von 100.000 abreisenden Fluggästen pro Tag laufe am 31. Oktober aus, teilt der Airport mit. "Falls nötig"