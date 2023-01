Imago/Zuma Wire

Dubai-Carrier Emirates fährt den Flugbetrieb weiter hoch. So kehrt die Airline auf einige Strecken in Richtung Asien und Europa wieder zurück. Angesichts der gelockerten Corona-Restriktionen in China nimmt Emirates auch wieder verstärkt China-Routen in den