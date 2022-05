Sun Express fliegt die Eintracht zum Europa-League-Finale.

Als offizieller Airline-Partner fliegt Sun Express die Spieler von Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche zum Europa-League-Finale nach Sevilla. Mit an Bord wird dann eine große VIP-Delegation sein.

Dafür hat Sun Express, das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, extra Sonderflüge aufgelegt. In Sevilla treffen die Spieler, die sich im Halbfinale gegen den West Ham United FC durchsetzen konnten, am 18. Mai auf die Glasgow Rangers."Was die Eintracht in der aktuellen Europa-League-Saison leistet, ist absolut beeindruckend und lässt sich jetzt nur noch durch den Titelgewinn krönen", so Sun-Express-CEO Max Kownatzki. Es sei für den Sponsor Ehrensache, die Mannschaft sicher und komfortabel nach Sevilla zum großen Finale zu fliegen. Vor seiner Zeit war das schon mal erfolgreich: "Als die Adler 2018 das letzte Mal von einem Finale mit Sun Express nach Frankfurt geflogen sind, hatten sie einen Pokal im Gepäck – wenn das kein gutes Omen ist!"Der Sonderflug XQ6281 wird von Kapitän Sebastian Rode geflogen und hebt am Dienstag, 17. Mai, um 15 Uhr in Frankfurt ab. Landung in Sevilla ist um 18 Uhr geplant. Der Rückflug unter der Flugnummer XQ6280 findet am Tag nach dem großen Finale am 19. Mai statt und startet um 14.35 Uhr in Sevilla. Die Ankunft am Frankfurter Flughafen ist für 17.45 Uhr geplant. Zum Einsatz kommt der Sun-Express-Jet mit einer von Fans selber gestalteter Eintracht-Frankfurt-Sonderlackierung. Die Partnerschaft zwischen Airline und Verein besteht seit der Saison 2017/18.