Air Transat bertreibt eine Flotte von etlichen Airbus-Jets.

Die geplante Übernahme der kanadischen Air Transat durch Air Canda ist vom Tisch. Air Canada zieht die Fusionspläne zurück, nachdem die EU-Kommission Einwände geäußert hatte.

Französische Tochter an TUI verkauft

Air Canada teilte mit, dass man trotz der Zugeständnisse in Richtung der Europäischen Wettbewerbsbehörden keine Genehmigung der Übernahme erwarte. Durch die Fusion hätte Air Canada bis zu 60 Prozent des Flugmarkts zwischen Kanada und der EU unter ihre Kontrolle gebracht.Gerade unter dem Eindruck der Corona-Krise komme dem "Erhalt von Wettbewerb in der Marktstruktur" entscheidende Bedeutung zu, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in Brüssel. "Der geplante Zusammenschluss hat auf einer Vielzahl von Transatlantikstrecken wettbewerbsrechtliche Fragen aufgeworfen."Air Canada wollte seit 2019 Transat für 190 Mio. US-Dollar übernehmen. Kanada hatte die Übernahme unter Auflagen genehmigt. Vestager bezeichnete die Zugeständnisse der Airlines hingegen als "unzureichend". Der Unternehmer Pierre Karl Péladeau aus Quebec betonte unterdessen, er halte an seinem im Dezember abgegebenen Angebot für Air Transat, mit dem er Air Canada unterlegen war, fest.Die vor 35 Jahren von kanadischen Geschäftsleuten in Montreal gegründete Air Transat bedient nicht nur Routen in die Karibik, nach Mexiko und Mittelamerika, sondern hielt vor der Corona-Krise auch einen Anteil von rund 20 Prozent an den Transatlantikstrecken von Westeuropa nach Kanada. Die Flüge nach Deutschland wurden allerdings 2014 eingestellt. Darüber hinaus ist die Transat-Gruppe in Kanada als Veranstalter tätig, vor allem für Ziele in der Karibik.Transat war auch lange in Frankreich als Veranstalter aktiv. 2016 kaufte die TUI deren Veranstaltergeschäft mit einem Umsatz von damals 460 Mio. Euro, zu dem auch die Ferienclubs Lookéa gehören. Transat France wurde in die TUI France integriert, seitdem gilt der deutsche Konzern als Marktführer auf dem wirtschaftlich schwierigen französischen Veranstaltermarkt.