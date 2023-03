Lufthansa Group

Beim Erstflug nach Mpumalanga hielten die Piloten nach der Landung Mitte November 2022 eine Flagge Südafrikas aus dem Cockpit-Fenster. Die kann nun wieder eingerollt werden.

Mit einem großen Fam Trip hatte Eurowings Discover die neue Linie zum südafrikanischen Airport Mpumalanga in der Nähe des Krüger Parks gefeiert. Nun wird die Verbindung nach nur wenigen Monaten wieder eingestellt. Andre Afrika-Strecken werden ausgebaut.

Seit dem vergangenen November steuerte Eurowings Discover den Mpumalanga Airport an. Drei Mal in der Woche ging es ab Frankfurt mit Zwischenlandung in