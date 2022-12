Condor

Desaster kurz vorm Fest: Ob diese Maschine noch vor Weihnachten auf ihren Erstflug gehen kann, ist aktuell unklar.

Die von der Ferienfluggesellschaft Condor sehnsüchtig erwartete erste Maschine vom Typ Airbus 330 Neo ist am Montag beim Hersteller Airbus in Toulouse havariert. Für Condor ist das ein Schock.

