Auftrieb für Boeing: Ein Großauftrag von Southwest Airlines befügelt den US-Flugzeugbauer.

Beim Flugzeugbauer Boeing haben sich die Geschäfte im März nach einer langen Durststrecke ein weiteres Stück erholt. Der US-Konzern lieferte 29 Verkehrsjets aus und damit sieben mehr als im Februar, wie er am Dienstag in Chicago mitteilte.

Boeing

Zudem holteBestellungen über 196 neue Maschinen ein, wodurch die Zahl der Neubestellungen seit dem Jahreswechsel 282 Flugzeuge erreichte. Dem standen zwar auch zahlreiche Stornierungen gegenüber, doch in den ersten drei Monaten des Jahres kamen unter dem Strich damit Aufträge über 69 Flugzeuge hinzu.

Modellreihe 737 Max wieder lieferbar

Boeing

Mehr dazu

Mehr dazu Jets müssen am Boden bleiben Boeings 737 Max bereitet erneut Probleme

Boeing

Boeing

Die Erholung liegt auch daran, dassfür seine meistbestellte Modellreihe 737 Max wieder ausliefern darf. Das Flugzeug war nach zwei Abstürzen mit 346 Toten rund 20 Monate lang mit Flugverboten belegt und darf erst seit November wieder in den USA starten.Inzwischen hatwieder zahlreiche Bestellungen für das Modell erhalten. Zuletzt orderte etwa Southwest Airlines 100 Exemplare, nachdem die Finanznot vieler Fluggesellschaften in der Corona-Krise zuvor zur Abbestellung zahlreicher-Flugzeuge geführt hatte.

Airbus besser durch die Krise gekommen

Boeing

Mehr dazu

Mehr dazu Luftfahrt-Lichtblick Airbus liefert deutlich mehr Verkehrsflugzeuge aus

Boeing

Bei den Bestellungen des ersten Quartals schnitt der US-Konzern insgesamt deutlich besser ab als sein europäischer Rivale Airbus, der netto 61 Bestellungen einbüßte. Insgesamt ist Airbus in der Corona-Krise bisher aber weitaus besser davongekommen alsBei den Auslieferungen lagen die Europäer zuletzt weiterhin vorn: In den ersten drei Monaten übergab Airbus 125 Flugzeuge an seine Kunden.lieferte lediglich 77 Maschinen aus.