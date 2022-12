Air Astana

Das Team von Air Astana in Frankfurt: Lefkothea Tsemekidou (Supervisor Airport Services Frankfurt), Melanie Bremer (Executive Sales & Marketing), Sven Gossow (Country Manager Germany, Austria & Switzerland), Nadine Michel (Manager Airport Services Frankfurt), Susith Hettihewa (Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey), Nicole Guzy (Sales & Marketing Coordinator) und Eleni Koussidou (Supervisor Airport Services Frankfurt).

Melanie Bremer und Nicole Guzy stoßen neu in das Vertriebs- und Marketing-Team von Air Astana. Die kasachische Fluggesellschaft knüpfe in Sachen Auslastung nahtlos an das Vor-Corona-Jahr 2019 an, heißt es in einer Mitteilung.

