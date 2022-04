Lufthansa verändert die Umbuchungskonditionen.

Die LH Group erklärt ihre bisher während der Corona-Krise gültigen Kulanz-Regeln für beendet – und kassiert wieder für Umbuchungen von Günstig-Tarifen. Einzig und allein Eurowings – stark im Ferienflug aktiv – hält an der bisherigen Kulanzregelung fest.

Eurowings hebt sich ab

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu Für ältere Tickets Lufthansa setzt kulante Umbuchungsregeln fort

Während der Corona-Krise konnten Tickets aller LH-Airlines noch kurzfristig ohne Aufpreis umgebucht werden. Reisende mussten nur die eventuellen Mehrkosten für den neuen Flug zahlen. Damit ist vom 20. April 2022 an Schluss: Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss, Air Dolomiti und auch der LH-Ferienflieger Eurowings Discover nehmen künftig wieder Gebühren für Umbuchungen der günstigsten Tickets.Umbuchungen von Tickets im Economy Light-Tarif ohne Freigepäck kosten dann für Europa-Flüge 70 Euro und für Interkont-Flüge 150 Euro. Start- und Zielort dürfen dabei nicht verändert werden, Reisedatum und Routing allerdings schon. Für die Umbuchung des Business-Saver-Tarifs auf Europa-Flügen fällt laut Konzern künftig eine Umbuchungsgebühr in der Höhe von 70 Euro an. Dabei ist eine Änderung des Datums und des Routings möglich, Start- und Zielort müssen auch hierbei unverändert bleiben.Von der Regelung ausgenommen ist die in Köln beheimatete Eurowings. Dort gilt für sämtliche Tarife bis auf Weiteres, dass sie mehrfach gebührenfrei umgebucht werden können. Dabei sei es, so der Airline-Konzern in einer Mitteilung an den Vertrieb, auch möglich, auf ein anderes Reiseziel innerhalb von Europa zu wechseln. Eurowings erlaubt das Umbuchen bis zu 40 Minuten vor Abflug.Eurowings konkurriert im Punkt-zu-Punkt-Verkehr unter anderem mit Easyjet, die ebenfalls nach wie vor sehr kulant gegenüber den Kunden ist. Easyjet bietet Reisenden mit Covid-19-Symptomen an, bis zu zwei Stunden vor Abflug selbstständig auf einen alternativen Flug umzubuchen.