Hunderte fertige Boeing 737 Max müssen nun noch eine Modifizierung der Elektrik erhalten.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA ordnet Reparaturen an etlichen Flugzeugen des Typs Boeing 737 Max an, die derzeit wegen eines Problems mit der Elektrik nicht abheben können.

Die Behörde veröffentlichte am in Washington konkrete Instruktionen zur Beseitigung der Mängel. Betroffen sind laut FAA 106 Jets, von denen 71 in den USA zugelassen seien. Die Reparaturen dürften maximal 24 Stunden Arbeit pro Flugzeug erfordern, schätzte die Aufsicht.Boeing hatte Kunden vor gut drei Wochen vor einem potenziellen Defekt gewarnt und geraten, den Betrieb der Jets auszusetzen, bis mögliche Mängel am Stromversorgungssystem ausgeschlossen werden können. US-Airlines zogen daraufhin Dutzende Maschinen aus dem Verkehr. Dieser Schritt erfolgte freiwillig, ein Startverbot der FAA gab es nicht. Später räumte Boeing ein, dass das Problem weitreichender als gedacht sei und Komponenten in mehreren Bereichen des Cockpits betreffe.Die nun veröffentlichte FAA-Direktive zur Gewährleistung der Flugtauglichkeit der 737 Max bestätigt immerhin die von Boeing bereits geäußerte Annahme, dass die Mängelbeseitigung keinen übermäßig großen Aufwand verursacht. Die Kosten für die Reparatur der 71 in den USA zugelassenen Flugzeuge beziffert die Aufsicht auf 155.000 Dollar. Boeing-Chef Dave Calhoun hatte zuvor erklärt, dass nicht mehr als ein paar Tage Arbeit pro Maschine nötig sein dürften.Zusätzlich zu den Jets im Flugbetrieb müssen allerdings auch noch Hunderte 737 Max repariert werden, die Boeing seit 2019 gebaut und noch nicht an Kunden übergeben hat. Die Modellserie war nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten 20 Monate mit Flugverboten belegt und erst im November 2020 wieder in den USA zugelassen worden. Als Grund für die Unglücke galt eine defekte Steuerungs-Software. Die aktuellen Probleme stünden nicht im Zusammenhang damit, versichert Boeing.