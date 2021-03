Die Deutsche Bahn hat für die Altersvorsorge ihrer Beschäftigten Konzernunterlagen zufolge im vergangenen Jahr 1,1 Mrd. Euro zusätzlich zurückgestellt.

Das sei Folge der anhaltenden Niedrigzinsen, die den Wert der Rückstellungen schmälerten, heißt es in Papieren, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Der Gesamtbestand der Rückstellungen stieg demnach auf 6,5 Mrd. Euro.Viele Unternehmen leiden bei der Altersvorsorge für ihre Mitarbeiter unter den niedrigen Sparzinsen. Die Deutsche Bahn mit ihren mehr als 200.000 Mitarbeitern in Deutschland trifft es besonders. "Wie für alle anderen Unternehmen, führt das historisch niedrige Zinsniveau zu einer rechnerischen Erhöhung der Pensionsrückstellungen", erklärte eine Bahn-Sprecherin, wollte sich aber zu den konkreten Zahlen nicht äußern.Der Konzern will Ende März die Bilanz für 2020 vorlegen. Unter anderem wegen der Corona-Krise wurde zuletzt mit einem Rekordverlust von 5,6 Mrd. Euro gerechnet. Auch 2021 wird die Bahn Konzernunterlagen zufolge in den roten Zahlen bleiben.