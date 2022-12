Nach der Messerattacke auf vier Reisende in einem ICE in Bayern vor mehr als einem Jahr ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt worden.

Das Oberlandesgericht München sprach den Mann am heutigen Freitag unter anderem des versuchten Mordes