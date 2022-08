Leav Aviation

Zwei Flugbegleiterinnen von Leav kurz vorm Einsatz. Aktuell fliegt die Airline ausschließlich für Transavia in Amsterdam.

Mitten in der größten Luftfahrtkrise ist Leav Aviation an den Start gegangen. Mittlerweile hat Gründer Daniel Broda bereits zwei Maschinen in der Luft. Was den 45-jährigen Unternehmer aus Köln-Porz, ein ehemaliger Easyjet-Kapitän, antreibt.