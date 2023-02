Imago/NurPhoto

Was kommt da auf die Reisenden zu? Am kommenden Montag (27. Februar 2023) sollen die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen wieder bestreikt werden. Ab Düsseldorf (hier im Bild) und Köln dürfte dann nichts mehr gehen.

Für die beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen kündigt die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks für Montag an.

Die Warnstreiks würden zu Beginn der kommenden Woche in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen ausgeweitet, den Anfang machten Beschäft