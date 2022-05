Imago / Star-Media

Dauerbaustelle Flughafen. In den Bau von Terminal 3 investiert Fraport hohe Beträge.

Der Frankfurter Flughafen arbeitet sich langsam aus der Corona-Krise. Doch eine einstmals gefeierte Beteiligung an einem Flughafen in Russland drückt auf den Ertrag. Der Frankfurter Flughafen-Konzern Fraport hat im Zusammenhang mit seiner Minderheitsbeteiligung am Fl