FVW Medien/HMJ

Auch der Hamburger Flughafen wird am Donnerstag und Freitag wieder bestreikt.

Am Donnerstag und Freitag wird es an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn Flugausfälle, Flugverspätungen und längere Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle geben. Grund: Diese drei Airports werden von der Gewerkschaft Verdi bestreikt

.An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn müssen sich die Passagiere an den nächsten Tagen wieder auf spürbare