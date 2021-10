fvwMedien/SP

DRV-Präsident Norbert Fiebig bei seiner Ansprache auf der DRV-Jahrestagung in Griechenland.

Klimaschutz geht alle an. Daher rückte DRV-Präsident Norbert Fiebig das Thema in den Mittelpunkt seiner Eröffnungsrede der DRV-Jahrestagung an der griechischen Costa Navarino. Er nannte auch konkrete Ansätze, was die Branche tun muss. CDU-Politiker Wolfgan