Für Regionen mit hoher Inzidenz gilt nachts ein Fahrverbot: Flughäfen dürfen dann nicht angefahren werden, Bahnverbindungen müssten ausfallen.

Macht die Bundesnotbremse mit Blick auf eine hohe Inzidenz Fahrten mit der Bahn oder zum Flughafen unmöglich? Der DRV ist alarmiert und verweist auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags.

Der DRV spricht von Ungewissheit und Irritationen bei den neuen Ausgangsbeschränkungen, die vom Samstag an gelten: Es herrsche insbesondere Unklarheit, was die Fahrt zum Flughafen betrifft, um eine Urlaubsreise anzutreten oder zu Ende zu bringen, wenn dieser oder der Wohnort von der im Gesetz festgelegten Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens betroffen ist.



Neben Autofahrten soll laut Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages auch das Bahnfahren spät abends und nachts nicht mehr erlaubt sein, wenn man aus einem Gebiet ohne Ausgangsbeschränkung zu einem Ziel, das in einem Kreis mit Ausgangsbeschränkungen liegt, fährt, so der Reiseverband.



Mehr dazu

Mehr dazu Infektionsschutzgesetz Corona-Notbremse greift schon am Samstag

"Die Folgen der Ausgangssperre sind nicht zu Ende gedacht. Es scheint, dass Reisen erneut durch die Hintertür verhindert werden sollen", befürchtet DRV-Präsident Norbert Fiebig.Der DRV fordert, die Bundesregierung müsse "hier schnellstens für Klarheit sorgen". Reisende und auch die Unternehmen der Reisewirtschaft bräuchten "zeitnah verlässliche Aussagen".

Update:

Die ab 0 Uhr in der Nacht zum Samstag greifende Corona-Notbremse erschwert in weiten Teilen Deutschlands das Reisen. Die Regelung betreffe nicht nur den Aufenthalt an einem Ort, sondern auch Reisen von A nach B, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. "Das heißt also, wer in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr aus Anlass einer touristischen Reise reisen möchte, sollte besser umbuchen oder umplanen." Eine dienstliche Flugreise sei wegen der vorgesehenen Ausnahmen hingegen möglich.



Für Landkreise, die am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, gelten ab Samstag Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Bis Mitternacht darf man sich noch allein an der frischen Luft bewegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Coronavirus-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner es binnen einer Woche gab.



Die Regelung enthält eine Reihe von Ausnahmen. So ist der Aufenthalt auch während der Nachtstunden normalerweise zur Berufsausübung erlaubt, um das Sorge- und Umgangsrecht wahrzunehmen oder in medizinischen Notfällen bei Mensch und Tier. In derartigen Fällen könnten natürlich auch Auto oder Bahn genutzt werden, erläuterte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.